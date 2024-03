Spanjaard Prado ook in eigen land beste in MXGP, Herlings mist podium net

De Spaanse motocrosser Jorge Prado heeft na de ouverture in Argentinië ook de tweede grand prix van het MXGP-seizoen gewonnen. De regerend wereldkampioen was in Arroyomolinos in beide manches de beste.

Jeffrey Herlings miste net het podium.

De 23-jarige Prado toonde zich in de eerste manche al ongenaakbaar. Hij nam voor eigen publiek meteen de leiding en bouwde zijn voorsprong op de rest van het veld gestaag uit. Achter hem was ook Tim Gajser goed weg, terwijl Herlings zich na de eerste schermutselingen terugvond op de vijfde positie.

De 29-jarige Brabander, die aast op zijn derde wereldtitel in de MXGP na 2018 en 2021, schoof al snel wat plekken op en vond in de slotfase ook aansluiting bij Gajser. Maar de Sloveen ook passeren bleek te veel gevraagd.

Herlings achter Febvre

In de tweede manche lichtte Prado andermaal vanuit de start zijn hielen. Gajser, met vier wereldtitels op zak bepaald niet de eerste de beste, kon slechts op afstand volgen, maar hield op zijn beurt ook weer eenvoudig stand op de tweede plaats.

Herlings deed verwoede pogingen om Romain Febvre van de derde plaats te verdringen. Dat lukte niet en dus bleef het podium buiten bereik, omdat hij weliswaar evenveel punten verzamelde als de Fransman, maar de uitslag van de tweede manche dan doorslaggevend is.

Calvin Vlaanderen eindigde als zesde in het dagklassement, terwijl Glenn Coldenhoff uitviel in de tweede manche en daardoor genoegen moest nemen met de veertiende plaats in de eindstand.