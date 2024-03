Ultrahardloopster schrijft geschiedenis in roemruchte Barkley Marathons

Een Britse hardloopster heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw een van de zwaarste ultramarathons ter wereld te volbrengen. Ze kwam slechts één minuut en 39 seconden voor de tijdslimiet van 60 uur binnen en zakte na de finish uitgeput op de grond.

De Barkley Marathons in de Amerikaanse staat Tennessee bestaat uit een parcours van 160 kilometer (100 mijl) met 18.000 meter klimmen en dalen. Sinds 1989 hebben slechts 20 mensen de eindstreep binnen de 60 uur gehaald.

Stem kwijt

De Schotse Jasmin Paris liet in een sms aan de BBC weten dat ze dolblij is. Praten lukte niet meer. Ze was haar stem kwijtgeraakt door het zware ademhalen. "Het is nog steeds niet echt tot me doorgedrongen dat ik het eindelijk heb gedaan. Dit jaar had ik tijdens de vele trainingen en in de aanloop naar de race een sterk gevoel dat ik het kon. Die laatste momenten hebben mij opnieuw duidelijk gemaakt waartoe ik in staat ben."

De marathon is niet alleen extreem door de afstand en de hoogteverschillen. Het terrein is ook vaak nauwelijks begaanbaar. De deelnemers lopen grote delen dwars doorstruikgewas en dicht bos op steile hellingen. Daarnaast is het parcours niet gemarkeerd. Deelnemers moeten de route van tevoren uit hun hoofd leren.

Boeken als stempelkaart

Per jaar mogen slechts 35 mensen meedoen. Langs het parcours liggen boeken. De pagina die overeenkomt met het startnummer van de deelnemers moeten ze eruit scheuren en meenemen. Die dienen als bewijs dat ze de hele ronde hebben afgelegd.

Het idee voor de marathon ontstond toen de bedenkers hoorden over de ontsnapping van de moordenaar van Martin Luther King in 1977. James Earl Ray ontkwam uit de gevangenis in de buurt en was bijna zestig uur op de vlucht, waarbij hij zo'n 19 kilometer aflegde. Overdag verschool hij zich voor de zoekactie vanuit de lucht. Een van de initiatiefnemers zou die afstand belachelijk hebben gemaakt en hebben gezegd dat hij in dat tijdsbestek minstens 160 kilometer kon afleggen.