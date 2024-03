Afvaldumpingen in natuur met wildcamera vastgelegd in Almere

In Almere zijn dertien mensen beboet voor het dumpen van afval op dezelfde plek. De dumpingen zijn gefilmd met een wildcamera. Het is volgens Omroep Flevoland de eerste keer dat een wildcamera voor dit doel is ingezet.

De camera stond in september en oktober zes weken lang gericht op een parkeerplaats bij natuurgebied Pampushout. Op deze plek wordt vaker afval gedumpt.

De politie constateerde dat in totaal zestien keer spullen werden gedumpt, van stoelen tot koelkasten. In de meeste gevallen ging het om huishoudelijk afval en grof afval.

De politie schrijft op sociale media dat in de toekomst vaker een wildcamera zal worden ingezet om natuurdumpingen vast te leggen.