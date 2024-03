Judoka Steenhuis grijpt na goede reeks naast grandslamgoud in Tblisi

Judoka Guusje Steenhuis heeft op het grandslamtoernooi van Tbilisi naast het goud gegrepen in de klasse tot 78 kilogram. De Nederlandse nummer vijf van de wereld boog in de finale op ippon voor Yoelija Koertsjenko, de nummer zestien van de wereld.

Steenhuis judode op weg naar de eindstrijd drie partijen en trof drie opponentes uit de mondiale top-30. Twee van hen werden vanwege hun passiviteit drie keer bestraft.

Counter

In de halve finales wierp ze Jeljzaveta Lytvynenko op de zij. In de finale tegen Koertsjenko, die ze in beide eerdere ontmoetingen verslagen had, had Steenhuis de regie.

Ze trachtte haar met een beentechniek te vloeren, maar de Oekraïense counterde de aanval en Steenhuis belandde op haar rug.