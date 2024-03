Pedersen verslaat Van der Poel in wielerklassieker Gent-Wevelgem na sprint-à-deux

Bij de start in Ieper scheen een prettig lentezonnetje, maar de renners wisten dat het afzien zou worden in de 253 kilometer naar Wevelgem. "Er zal heel veel gebeuren voor we in de finale komen", zei Van der Poel voor de start.

Daarmee doelde hij ook op de wind; liefhebbers van waaierkoersen keken de afgelopen dagen al likkebaardend naar de weerapps, waarin werd voorspeld dat het flink zou gaan waaien.

Waaiers in de Moeren

Dat bleek te kloppen. In de Moeren, waar de wind vrij spel heeft, brak het peloton in stukken. De meeste favorieten lieten zich niet verrassen, maar Michael Matthews - vorige week nog tweede in Milaan-Sanremo - miste de slag. Net als zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen van Jayco AlUla.