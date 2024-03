Bekerwinst Den Bosch na comeback tegen Landstede, dat in laatste kwart bezwijkt

"Geen paniek. De juiste schoten proberen te vinden, sterk verdedigen en blijven geloven in je teamgenoten", vatte de 29-jarige geboren Bosschenaar het winnende recept samen.

De druk van zijn ploeg werd Landstede pas diep in het vierde kwart te gortig. Waar het Den Bosch tot die tijd pas driemaal lukte een turnover af te dwingen bij de tegenstander, lukte dat in het laatste deel van de wedstrijd zes keer. De Heroes verzilverden dat keer op keer: goed voor dertien punten.

'Vuurtje aangestoken'

Coach Erik Braal was blij dat het laatste kwart het beste in zijn ploeg naar boven haalde. "Daarvoor speelden we zelf niet goed", aldus Braal, in 2017 en 2018 ook al bekerwinnaar als coach van Donar.

"We bleven sleutelen en hebben het vuurtje aangestoken in de verdediging. We gingen agressiever naar de basket en zo konden we er toch nog een wedstrijd van maken." Braals ploeg pakte met nog 91 seconden op de klok de leiding, en bleef koelbloedig in de beslissende fase.

Landstede bezwijkt

Met nog veertien seconden op de klok was het nog zeker niet gespeeld. Den Bosch stond op slechts drie punten voorsprong, Landstede had de bal. Coach Jean Marc Jaumin tekende in een time-out zijn plannen uit om er nog een verlenging uit te slepen, maar zag met lede ogen toe hoe het al bij de hervatting van het spel misliep.

Landstede-speler Jack Pagenkopf kon de bal, onder druk van de klok, niet bij een teamgenoot krijgen en verspeelde zo het balbezit waaruit gescoord moest worden. Den Bosch nam over en de voorsprong kwam niet meer in gevaar.

"In het vierde kwart stonden hun schutters open", baalde Landstede-basketballer Tim Hoeve. "Als ze die balen maken, komen ze heel snel terug. Aanvallend liep het bij ons niet meer en dan zie je het als een nachtkaars uitgaan."