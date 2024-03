Hockeysters Amsterdam op de valreep met de schrik vrij bij Oranje-Rood

In de hoofdklasse hockey bij de vrouwen is Amsterdam met de schrik vrijgekomen bij Oranje-Rood. De landskampioen kon in Eindhoven maar net puntverlies voorkomen dankzij Van der Elst, die drie minuten voor tijd de 3-4 maakte.

Amsterdam kwam daardoor op drie punten van koploper Den Bosch, die zaterdag bij HDM op 2-2 was blijven steken.

Oranje-Rood beleefde een opmerkelijk productieve beginfase. Janneke van de Venne opende in de derde minuut de score en een minuut later al benutte Lisa Scheerlinck een strafcorner voor de thuisploeg, die op de ranglijst maar liefst 22 punten minder heeft dan de nummer twee.

Verrassing in de maak

Nog voor het eerste kwart achter de rug was, had Amsterdam via twee strafcorners de balans hersteld, waarna Michelle Fillet de landskampioen in het begin van het tweede kwart ook nog aan een 3-2 voorsprong hielp.

De bordjes bleken echter nog niet definitief verhangen te zijn, want na rust bracht Hope Ralph uit een strafcorner Oranje-Rood weer naast de hoofdstedelingen. Een verrassing leek in de maak, totdat Fay van der Elst drie minuten voor tijd de strijd toch in Amsterdams voordeel beslechtte.

Hurley zag het gat naar de vierde plaats, goed een voor plek in de paly-offs, groeien. Het kwam zelf op eigen terrein niet verder dan 0-0 tegen HGC, terwijl concurrent Kampong met 3-0 won van Bloemendaal.