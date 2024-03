Paus Franciscus slaat preek Palmpasen op laatste moment over

Paus Franciscus heeft op het laatste moment zijn preek op het Sint-Pietersplein ter ere van Palmpasen overgeslagen. De rest van de geplande activiteiten deed de 87-jarige paus wel.

Het is hoogst ongebruikelijk dat een paus een preek overslaat tijdens een belangrijke viering als Palmpasen. Het Vaticaan gaf geen verklaring waarom de paus de preek oversloeg. Op het moment dat Franciscus zou spreken, toonden de televisieregie minutenlang de tienduizenden mensen op het plein. Vervolgens werd gezegd dat de preek niet zou doorgaan.

Problemen met gezondheid

Paus Franciscus heeft de laatste tijd vaker toespraken overgeslagen, maar die werd dan wel voorgelezen door iemand anders. Dat was vandaag in Rome ook niet het geval.

Al langere tijd heeft de paus problemen met zijn gezondheid. Zo heeft hij last van zijn stem en kampt hij met kortademigheid. Daardoor heeft hij moeite met langere toespraken. Ook worstelt hij met knieproblemen.

Paus Franciscus sprak wel kort in een mis en tijdens de wekelijkse Angelus. In het gebed veroordeelde hij de aanslag in Moskou, waarbij vrijdag zeker 133 mensen omkwamen. Aan het einde van de dienst werd Franciscus in een voertuig met open dak over het Sint-Pieterplein gereden.

Palmpasen is het begin van de Goede Week, die eindigt met Pasen. De Goede week is traditioneel een drukke week voor de paus.