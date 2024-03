'Franse politie voert pushbacks uit tegen migranten in bootjes op Kanaal'

Correspondent Frank Renout:

"Le Monde schrijft dat het 'agressieve' optreden mogelijk een gevolg is van de steeds strengere aanpak van migranten op het Kanaal. De Britten betalen de Fransen honderden miljoenen voor de grensbewaking en om de migranten tegen te houden. Maar in ruil daarvoor wil Londen wel 'resultaten' zien. Een NGO die migranten steunt, stelt: 'Frankrijk krijgt steeds meer geld en dat vertaalt zich in meer politie en meer geweld'.

Het is niet voor het eerst dat de Franse politie en de kustwacht in opspraak komen rond migranten die het Kanaal oversteken. In 2021 verdronken 27 migranten. Le Monde deed toen ook onderzoek. Daaruit bleek dat de betreffende migranten verschillende keren per telefoon om hulp vroegen toen hun boot zonk, maar dat die hulp uitbleef. 'Er werd verschillende keren alarm geslagen maar niemand nam het serieus', schreef de krant destijds. Als na ruim een uur een migrant per telefoon meldt dat hij in het water ligt, antwoordt de Franse kustwacht: 'Ja, maar u bent nu in Britse wateren'."