Oberrace na 13 jaar terug in Parijs: 'Even competitief als de 100 meter sprint'

Geen sportief atletiektenue, maar een stijlvol zwarte broek, wit overhemd en schort. En natuurlijk een dienblad met croissant, koffie en een glas water. Zo verschenen de circa 200 deelnemers van de Parijse oberrace aan de start. De course des garçons de café keerde na 13 jaar terug in de Franse hoofdstad ter ere van de Olympische Spelen.

"Het is even competitief als de 100 meter sprint", verzekert de organisator. Het parcours is voor de kelners misschien nog wel uitdagender: 2 kilometer over de kinderkopjes van de nauwe straten van de wijk Le Marais. "Daar is een vaardigheid van een danser uit de Opéra voor nodig."

Rennen is bij de race verboden. Het gaat namelijk niet alleen om snelheid: deelnemers moeten ook zien te voorkomen dat ze morsen. "Ik heb de afstand verschillende keren op de loopband afgelegd", zegt loper Nathan Kaïda over zijn trainingsprogramma. "En ik heb de route verkend, om niet verkeerd te lopen."