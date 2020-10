De uitzending van 25 oktober

Scholen weer open - NOS Jeugdjournaal

Kunnen we de scholen openhouden? De druk op de ziekenhuizen blijft toenemen, en dus zullen de coronamaatregelen komende week zeker niet worden versoepeld, eerder strenger. En net als tijdens de eerste golf neemt daardoor ook de onrust over besmettingen op scholen toe. Niemand kan met zekerheid zeggen welke rol scholen spelen bij de verspreiding van het virus, maar bijvoorbeeld het Redteam roept alweer op tot strengere maatregelen. Te gast is kinderarts Károly Illy, tevens lid van het OMT dat het kabinet adviseert over coronamaatregelen.

Een coronadrama in Norg In verpleeghuis De Omloop in Norg wonen mensen met dementie. Afgelopen maand zijn ze bijna allemaal besmet met het coronavirus. Veertien mensen overleden in twee weken tijd. Ook vijftien personeelsleden liepen corona op. Een verpleegkundige, een nabestaande en de directeur vertellen over het grote drama waar ze opeens in terecht kwamen.