Melkwagen kantelt en verliest duizenden liters melk op rotonde

In het Friese Marsum is vanochtend een melkwagen gekanteld. Duizenden liters melk zijn op de weg en in nabijgelegen sloten beland.

Het ongeluk gebeurde op een rotonde in het dorp. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Waardoor de vrachtwagen kantelde, is nog niet bekend. Mogelijk raakte de chauffeur onwel, aldus de politie tegen Omrop Fryslân. De chauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de omroep vervoerde de wagen zo'n 30.000 liter melk. De rotonde is afgesloten en het verkeer is omgeleid. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het nog enige tijd duren voordat alle melk is opgeruimd.