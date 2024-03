Grote steden willen Vlaams flitspalenbeleid, maar Vlaanderen raadt het juist af

"Kijk niet naar het Vlaamse systeem", adviseert de Vlaamse Mobiliteitsraad. Toch is dat precies wat de grote vier steden in Nederland doen. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen zelf kunnen bepalen waar ze flitspalen inzetten. Nu zijn ze nog afhankelijk van het Openbaar Ministerie, dat de camera's plaatst en beheert.

In Vlaanderen hebben gemeenten die mogelijkheid al wel. In drie jaar tijd zijn er een paar honderd flitspalen bijgekomen, geplaatst door de steden zelf. Het idee is dat lokale besturen zo een eigen verkeersveiligheidsbeleid kunnen voeren: ze handhaven op snelheidsovertredingen en krijgen ook zelf de boete-inkomsten.

De vier Nederlandse steden moeten hun flitsbeleid nog vormgeven. Ze wijzen naar Vlaanderen als goed voorbeeld.

De aanleiding voor het voorstel van de vier gemeenten zijn de zorgen om de verkeersveiligheid op Nederlandse wegen. Het aantal ongevallen met ernstig letsel nam de afgelopen jaren toe, tot 8300 zwaargewonden in 2022. In dat jaar kwamen 745 mensen om het leven. De verwachting is dat in 2023 dit aantal verder stijgt: