Grote steden willen Vlaams flitspalen-systeem, maar Vlaanderen raadt het juist af

De Vlaamse Mobiliteitsraad, die de regering adviseert over verkeersvraagstukken, houdt de effecten van de nieuwe wetgeving nauwlettend in de gaten. Tim Buyse van de MORA vreest dat de focus komt te liggen op het innen van boetes. "En dat verergert als er ook partijen zijn met commerciële belangen." Voor de controle gaan veel Vlaamse steden een samenwerking aan met het commerciële bedrijf TaaS. Dat bedrijf schaft de camera's aan, voert het onderhoud uit en krijgt in ruil daarvoor 24 euro per boete.

Ook in het Vlaamse Sint-Pieters-Leeuw schakelden ze dat bedrijf in, vertelt burgemeester Jan DeSmeth. Het afgelopen jaar kwam er in die plaats negen nieuwe trajectcontroles bij. "Daarmee ontzorgen we vooral onze politiediensten zodanig dat ze ander, nuttiger werk kunnen doen."

Maar de MORA is ontevreden over de perverse prikkel van zulke uitbestedingen. TaaS drong in het verleden al aan op het verwijderen van zebrapaden en wegversmallingen. "Ja, dan heeft het al helemaal niks meer te maken met verkeersveiligheid, maar alles op het verzamelen van zoveel mogelijk boete-inkomsten", zegt Buyse.

0,06% snelheidsovertreders

Burgemeester Desmeth ontkent dat de trajectcontroles zijn geplaatst voor het geld. "Die opbrengsten gaan niet in de kassa van de gemeente. Daarnaast verdienen we er nauwelijks aan omdat we automobilisten ook nog waarschuwen met borden en strepen."

En die maatregelen hebben effect: eerst hield 7 tot 10 procent van de automobilisten in Sint-Pieters-Leeuw zich niet aan de snelheid. Nu is dat nog maar 0,06 procent. De burgemeester is enthousiast: "Aan het einde van een schooldag moesten klaar-overs zich met gevaar voor eigen leven voor auto's werpen. Nu hebben ze geen werk meer, want alle auto's stoppen vanzelf."