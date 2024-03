Van Drunen begint WK motocross voor vrouwen met tweede plaats in Spanje

Lotte van Drunen is in het Spaanse Arroyomolinos bij de eerste GP van het seizoen in de WMX, het wereldkampioenschap motocross voor vrouwen, als tweede geëindigd.

De pas 16-jarige coureur moest net als zaterdag in de eerste manche een dag later in de tweede race opnieuw de meer ervaren thuisrijdster Daniela Guillen voor zich dulden. De GP-zege ging derhalve naar de Spaanse.

Sterke start Valk

Lynn Valk, die zaterdag als vierde was gefinisht achter viervoudig wereldkampioene Courtney Duncan, nam in de tweede manche meteen de leiding, maar werd al snel voorbij gestoven door landgenote Van Drunen. De Sliedrechtse kreeg Guillen in haar kielzog mee en hield lang stand.

Terwijl het duo de rest van het veld ver achter zich liet, zag Guillen in de achtste ronde kans om in een bocht binnendoor te glippen, waarna de rollen omgedraaid waren en Van Drunen, die vorig jaar in haar eerste WMX-seizoen als derde eindigde in de titelstrijd, de jager was geworden.

Er deed zich een kansje voor de leiding terug te pakken, toen de Spaanse even door een achterblijfster werd opgehouden, maar die sloeg de aanval af.

Eindsprint

In de laatste ronde waagde Van Drunen nog een poging, maar in de eindsprint richting finish kwam ze net tekort. Toch kon ze tevreden terugkijken op haar optreden in Spanje. Dat gold ook voor Valk, die opnieuw als vierde over de streep kwam en in het GP-klassement net het podium haalde.

Titelverdedigster Duncan was net als zaterdag ten val gekomen. Kon de Nieuw-Zeelandse dat in de eerste manche nog rechttrekken, een dag later werd ze ook nog getroffen door motorpech en belandde ze in de achterste gelederen.

Het nieuwe seizoen in de WMX telt zeven wedstrijden in zes verschillende landen, waaronder de Grand Prix van Nederland op 17 en 18 augustus. De volgende GP is op 6 en 7 april in het Italiaanse Sardegna.

Behalve Van Drunen en Valk strijden er nog drie Nederlandse vrouwen mee: Britt Jans-Bekken, Shana van der Vlist en Danée Gelissen.