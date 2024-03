Amerikaan Malinin (19) pakt wereldtitel kunstrijden met recordscore

Ilia Malinin is op schitterende wijze wereldkampioen kunstrijden geworden. De 19-jarige Amerikaan behaalde in Montreal een recordscore op de vrije kür. Het zilver ging naar de Japanner Yuma Kagiyama. De Fransman Adam Siao Him Fa pakte brons.

Malinin, de bronzenmedaillewinnaar van de vorige WK, ging de vrije kür in als nummer drie. Op de muziek uit de serie Succession maakte hij grote indruk. Met een nooit eerder vertoond aantal van zes viervoudige sprongen kwam hij uit op een score van 227,79 punten voor zijn kür. Met zijn totaalscore van 333,76 punten liet hij de rest kansloos.

De winnaar van de korte kür, Shoma Uno, eindigde als vierde.