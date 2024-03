Dag van nationale rouw in Rusland, IS publiceert video van aanslag

Vandaag is in Rusland een dag van nationale rouw vanwege de aanslag van vrijdagavond in de Crocus City Hall bij Moskou. Bij Russische ambassades over de hele wereld hangt de vlag halfstok. Zo ook bij de ambassade in Den Haag.

In de concertzaal en omgeving wordt gewerkt aan het ruimen van het puin na de aanslag en de brand die daarop volgde. Het deels verwoeste gebouw wordt gesloopt. Het is onduidelijk of er nog gezocht wordt naar vermisten.