Ajax Legends uiten zorgen om hun club: 'Alleen een toptrainer is niet genoeg'

"We weten allemaal wat Ajax betekent en waar de successen in het verleden lagen. Na een heleboel mooie jaren is er een flinke terugslag en dat is schrikken voor alle Ajacieden", vat Jari Litmanen, die met Ajax in 1995 de Champions League won, de situatie samen.

"Het is beneden alle niveau", vult oud-ploeggenoot Edgar Davids aan. Davids heeft het nog steevast over 'we' als het Ajax betreft. "Je moet het zo zien: bij een topclub gaat het in fases. Volgend seizoen proberen we weer op een aanvaardbaar niveau te komen."

