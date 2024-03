'Israël komt met leugen na leugen over voedselsituatie Gaza'

Het lijkt erop dat Israël Gazanen bewust hongerig houdt, als drukmiddel om Hamas onder de duim de te krijgen. Hilhorst: "En Israël wil niet dat Hamas voedselpakketten rooft om zelf uit te delen, of om te verkopen en de eigen kas te spekken. Het is nog maar de vraag wat ze met dat geld zouden kunnen, want de grenzen zitten dicht en er zijn nergens wapens te krijgen. Maar Israël is verblind door het doel om Hamas uit te schakelen."

En zelfs áls honger een effectief oorlogswapen zou zijn, is het geen legitiem middel, zegt Van Veen. Er is nooit "een reden om de hele bevolking collectief als gijzelaar te nemen. Als Israël haar humanitaire verplichtingen serieus neemt, zou ze een effectief en transparant proces moeten opzetten om die screening, waar iedereen begrip voor zal hebben, uit te voeren. Als je een militaire operatie van deze omvang kunt runnen in Gaza, dan kun je zo'n proces ook efficiënt vormgeven. maar dat gebeurt niet."

Andere landen proberen sinds begin deze maand voedsel Gaza in te krijgen via luchtdroppingen en via zee. Maar die methoden zijn niet efficiënt. "Het is een manier van de internationale gemeenschap om zogenaamd iets goeds te doen", zegt Marjon Rozema, woordvoerder bij Amnesty International.

De Amerikaanse president Joe Biden zou zich maandag in een telefoongesprek fel hebben uitgelaten naar premier Benjamin Netanyahu. Hilhorst vindt dat de tijd van woorden voorbij is. "Israël is volledig afhankelijk van Amerikaanse wapens en westerse steun. Als het Westen zegt tegen Israël: laat alle hulp door of we stoppen alle steun, dan is het morgen opgelost."