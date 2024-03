Geëmotioneerde Sabalenka breekt na uitschakeling in Miami en slaat racket stuk

Aryna Sabalenka is in de derde ronde van het sterk bezette toernooi in Miami gestrand. De Belarussische moest zich na drie sets gewonnen geven tegen Anjelina Kalinina uit Oekraïne: 4-6, 6-1, 1-6.

Na afloop ontstak Sabalenka, die eerder in de week de plotselinge dood van haar ex-vriend te verwerken kreeg, in woede. Ze sloeg haar racket stuk.

Na een bye had de Australian Open-winnares in de tweede ronde nog van haar goede vriendin Paula Badosa weten te winnen. Tegen Kalinina leek de tank bij Sabalenka zowel in mentaal als fysiek opzicht echter vrijwel leeg.

Swiatek en Alcaraz door

Iga Swiatek plaatste zich in Miami zonder al te veel moeite voor de derde ronde. De Poolse nummer 1 van de wereld gunde de Italiaanse Camila Giorgi drie games: 6-2, 6-1.

In het mannentoernooi versloeg de Spaanse favoriet Carlos Alcaraz in de tweede ronde zijn landgenoot Roberto Carballés Baena: 6-2, 6-1. Tallon Griekspoor plaatste zich, als enige Nederlander, eerder ook al voor de derde ronde.