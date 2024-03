Waslijst aan boetes voor hardleerse chauffeur

Even later zat hij wel fout toen agenten hem rijdend betrapten. Hij bleek bij een blaastest een promillage van 1,6 te hebben, ruim drie keer de toegestane limiet. Daarnaast kregen agenten te horen dat hij geen rijbewijs had, schrijft Omroep Brabant.

Nogmaals betrapt

Nadat de man met een rijverbod het bureau had mogen verlaten, werd hij later op de avond toch weer betrapt. Dit keer nam de politie het voertuig in beslag en is de man aangehouden.

Hij kreeg twee keer een boete voor rijden onder invloed, twee keer voor rijden zonder rijbewijs en nog eentje voor rijden tijdens een rijverbod. Ook werd hij bekeurd voor het niet tonen van een kentekenbewijs en een beschadigde voorruit. Het OM zal later een straf voor de man bepalen.