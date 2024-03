Van blindedarmontsteking naar GP-zege voor Sainz: 'Fijn, na pijnlijke seizoenstart'

Een flitsende comeback voor Carlos Sainz. Voor de start van het seizoen kreeg de Spanjaard te horen dat zijn tijd bij Ferrari er na dit jaar op zit, twee weken geleden miste hij de Grand Prix van Saudi-Arabië vanwege een blindedarmontsteking, en vandaag was hij de beste in de GP van Australië.

"Dit voelt heel fijn na de start van het seizoen, die voor mij lastig en pijnlijk was nadat ik hoorde dat mijn contract niet zou worden verlengd", zei Sainz na de race in Australië. "Ik herpakte me, was fit en klaar voor het seizoen. Ik wilde me bewijzen en stond in Bahrein op het podium. En dan ben je opeens uitgeschakeld en mis je een heel weekend. Dat maakt deze zege heel bijzonder, natuurlijk."

"Het kan ook geen kwaad voor mijn toekomst. Ik denk dat iedereen wel weet wat ik kan, ik hoef me niet echt te bewijzen, maar resultaten helpen altijd als je op zoek bent naar een nieuwe cockpit. En het is leuk om hier te zitten met mijn twee favoriete teamgenoten", aldus Sainz, die het podium deelde met teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris, met wie hij in 2019 en 2020 samenwerkte bij McLaren.

Problemen Verstappen

Na de start wilde Sainz zo dicht mogelijk bij Max Verstappen zitten. In de derde ronde kon hij de van poleposition gestarte Nederlander zelfs voorbij, omdat die met een naar later bleek fataal remprobleem kampte. "We hebben vandaag onze kans gegrepen", weet Sainz. "Dat moeten we natuurlijk vaker gaan doen, maar we zullen Red Bull niet op elke baan kunnen bedreigen. Op dit circuit voelde deze auto meteen als een winnende auto."

"We dachten dat we de Bulls hier konden aanvallen en verslaan. Eigenlijk is het best jammer dat Max uitviel, ik ben benieuwd hoe het anders was afgelopen. We zijn dit jaar sterker op zondag (tijdens de race) dan vorig jaar. Dat is bemoedigend en het onderstreept dat we de goede kant op gaan."