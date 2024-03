'Veel kinderen kennen de verkeersregels niet', toch verdwijnen verkeerstuinen

Met een werkende spoorwegovergang, rotondes, verkeerslichten en natuurlijk veel verschillende verkeersborden is de verkeerstuin in het Utrechtse Park Transwijk een goede oefenschool voor beginnende verkeersdeelnemers. Jaarlijks nemen vele schoolklassen plaats in de trapauto's, maar er komen ook ouderen die willen oefenen met hun scootmobiel en vluchtelingen die een fietscursus volgen. Nu de gemeente Utrecht dreigt te stoppen met de jaarlijkse subsidie komt daar mogelijk een eind aan.

Eeuwig zonde vindt coördinator Astrid van Maarseveen. "Kinderen zitten op school en krijgen daar verkeerslessen in de klas. Maar als schoolklassen dan hier komen horen we vaak: 'Dit is zo'n mooie aanvulling.' Dit is voor kinderen maar ook voor mensen met een handicap heel realistisch om in een rustige omgeving te komen oefenen."

Meer verkeerstuinen hebben het moeilijk. Het bekende Verkeerspark Assen sloot al jaren geleden de deuren. Vorig jaar stopte ook de verkeerstuin in Drachten met het afnemen van praktische verkeersexamens vanwege teruglopende inkomsten en een gebrek aan vrijwilligers.