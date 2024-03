Onbekend aantal ontvoerde schoolkinderen Nigeria vrijgelaten

In Nigeria zijn schoolkinderen vrijgelaten die eerder deze maand werden ontvoerd door gewapende mannen. Dat heeft de gouverneur van de deelstaat Kaduna bekendgemaakt. Om hoeveel kinderen het gaat is onduidelijk. Eerdere berichten meldden bijna driehonderd kinderen, een woordvoerder van de regering zei later dat het om 137 leerlingen gaat.

Op 7 maart werden de leerlingen ontvoerd in de stad Kuriga, in het noordwesten van het land. De daders overvielen klassen tijdens de dagopening in de school. Daarbij raakte ten minste één kind gewond door een schotwond. Enkele leerlingen konden later vluchten of werden vrijgelaten.

De gouverneur maakte geen details bekend over hoe de kinderen zijn vrijgelaten. Wel prees hij het Nigeriaanse leger "die ervoor zorgde dat de veiligheid in onze gemeenschap kon worden hersteld". Vorige week eisten de gewapende mannen zo'n 650.000 euro losgeld voor de vrijlating van de kinderen. Het is niet duidelijk of dat is betaald.

Meerdere ontvoeringen

Ontvoeringen komen vaker voor in het noorden van Nigeria. Zo werd enkele dagen voor de ontvoering van de schoolkinderen een groep van ruim 200 vrouwen en kinderen ontvoerd tijdens het sprokkelen van hout. Volgens het Nigeriaanse onderzoeks- en adviesbureau SBM zijn er sinds 2019 meer dan 15.000 mensen ontvoerd.

De ontvoeringen zijn vaak bedoeld om losgeld te kunnen vragen aan ouders. De gewapende groeperingen zien het als een snelle manier om geld te verdienen in een land waar het economisch slecht gaat.

In 2022 werd in Nigeria een wet aangenomen die het betalen van losgeld verbiedt. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 15 jaar. Toch gebeurt het regelmatig. Overtreders worden zelden vervolgd.