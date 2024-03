Wekdienst 24/3: Christenen vieren Palmpasen • Wielerklassieker Gent-Wevelgem wordt gereden

Ander nieuws uit de nacht:

Russische luchtaanvallen op Kyiv, luide explosies gemeld: Volgens legerfunctionarissen heeft de luchtafweer de meeste aanvallen onschadelijk gemaakt.

Man verschanst zich urenlang in woning na steekpartij: Uiteindelijk werd de verdachte pas rond 22.45 uur door een speciaal politieteam aangehouden.

Verwachte tweestrijd tussen pro-Russische en pro-Oekraïense kandidaten in Slowakije: Korcok, een voormalig diplomaat en minister van Buitenlandse Zaken, geldt als progressief. Hij is pro-Europees en pro-Oekraïens. Zijn rivaal Pellegrini is de huidige voorzitter van het parlement en wordt gesteund door de partij van de huidige premier, de populist Robert Fico.

En dan nog even dit:

Britten gaan bij zichzelf te rade: hebben ze zich laten meeslepen in het gespeculeer over wat er met prinses Catherine aan de hand was? De vrouw van kroonprins William verbrak vrijdag haar stilte over haar gezondheid in een videoboodschap. Het populairste lid van de koninklijke familie richtte zich rechtstreeks tot het publiek om te melden dat er kanker bij haar gevonden en ze chemotherapie ondergaat.

Nu blijkt dat de prinses geen ingrijpende plastisch chirurgie heeft gehad, een scheiding van William voorbereidde en of gekloond is (zoals allemaal beweerd werd), variëren de reacties van boosheid tot schaamte.

Correspondent Fleur Launspach peilde reacties van gewone Britten: