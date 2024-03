Kate en William bedanken voor steunbetuigingen: 'Zeer geraakt'

De Britse prinses Kate en haar man kroonprins William hebben bedankt voor de vele steunbetuigingen die ze kregen na bekendmaking van haar kankerdiagnose. "Ze zijn zeer geraakt door de liefde en steun van het publiek", zegt een paleiswoordvoerder. "Ze zijn ook blij met het begrip voor hun verzoek om privacy op dit moment."

De BBC voorspelt dat dit voorlopig het laatste is wat het prinselijke paar van zich zal laten horen, nu het gezin zich richt op het herstel van Kate. "Deze boodschap is zowel een bedankje als een beleefde waarschuwing: het paar zegt dat het publieke gedeelte van de diagnose nu voorbij is en ze met rust gelaten willen worden."

Kate onthulde vrijdag in een videoboodschap dat de ziekte begin januari werd vastgesteld toen ze enkele dagen in het ziekenhuis lag voor een buikoperatie. "Mijn medische team heeft daarop chemotherapie geadviseerd en ik ben op dit moment in de vroege stadia van die behandeling."

Afwezig bij Pasen

Het is de verwachting dat Kate zeker tot na de paasvakantie van haar jonge gezin niet in het openbaar te zien zal zijn. Het was al bekend dat ze niet aanwezig zal zijn bij de traditionele paasvieringen van het Britse koningshuis in Windsor. Het is nog onduidelijk of koning Charles, die eveneens behandeld wordt voor kanker, daar wel bij aanwezig kan zijn.