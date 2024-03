Verwachte tweestrijd tussen pro-Russische en pro-Oekraïense kandidaten in Slowakije

De tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Slowakije gaat zoals verwacht tussen Ivan Korcok en Peter Pellegrini. Korcok heeft in de eerste ronde de meeste stemmen gehaald: 42 procent. Pellegrini volgt er kort op met 37 procent.

Korcok, een voormalig diplomaat en minister van Buitenlandse Zaken, geldt als progressief. Hij is pro-Europees en pro-Oekraïens. Zijn rivaal Pellegrini is de huidige voorzitter van het parlement en wordt gesteund door de partij van de huidige premier, de populist Robert Fico.

Fico werd premier nadat zijn Smer-partij vorig jaar de parlementsverkiezingen had gewonnen. Hij is pro-Russisch en heeft afgelopen tijd in sneltreinvaart omstreden juridische hervormingen doorgevoerd die volgens zijn tegenstanders de rechtsstaat ernstig ondermijnen. Onder zijn leiding werden wapenleveranties aan Oekraïne gestaakt. Ook wil hij de publieke omroep op de schop nemen, wat volgens critici betekent dat die een spreekbuis dreigt te worden van zijn partij.

Bedreigingen

De huidige president is Zuzana Caputová. Zij is nog altijd populair maar maakt op eigen verzoek plaats omdat ze de bedreigingen aan haar adres zat is. Caputová is net als Korcok progressief, onder meer met standpunten over abortus en lhbti-rechten. Ze wil niet door vanwege de grote impact die de bedreigingen hebben op haar gezin.

De rol van president is in Slowakije deels ceremonieel maar hij of zij kan ook plannen van de regering tegenhouden of ten minste vertragen. Caputová verwees bijvoorbeeld de afschaffing van de speciale anti-corruptieaanklager naar het Grondwettelijk Hof, dat de plannen als ongrondwettelijk van tafel veegde. Ook blokkeerde ze de benoeming van een ontkenner van klimaatverandering tot minister van Klimaat.

De tweede ronde van de verkiezingen is op 6 april.