Man verschanst zich urenlang in woning na steekpartij

In Geleen heeft een man zich urenlang in een woning verschanst na een steekpartij. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij was rond 19.00 uur in een woning. Hulpdiensten kwamen al snel ter plekke, zegt de politie, waarna het slachtoffer werd weggevoerd.

De verdachte verschanste zich in de woning en richtte daar vernielingen aan. Toen er een gaslucht uit het huis kwam, heeft de politie een aantal ramen vernield zodat het gas kon ontsnappen. Uiteindelijk werd de verdachte pas rond 22.45 uur door een speciaal politieteam aangehouden.

Tijdens de operatie heeft de politie zo'n tien tot vijftien omwonenden voor hun veiligheid uit hun huis gehaald. Na de aanhouding konden ze weer terug. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.