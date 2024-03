Basketbalsters Grasshoppers veroveren nationale beker ten koste van Lions

In die wedstrijd had Grasshoppers geen antwoord op de 1.96 meter lange Richelle van der Keijl. De nieuwe aanwinst van Lions tekende toen voor 21 punten en 18 rebounds en aanvankelijk kreeg Grasshoppers in de bekerfinale opnieuw geen grip op de center.

Dat lukte pas nadat de Katwijkse formatie in de tweede helft het tempo omhoog gooide en zo de wedstrijd naar haar hand zette.

Double-double

Vijf speelsters bij Grasshoppers scoorden in de dubbele cijfers, aangevoerd door het 20-jarige talent Lotte van Kruistum. Zij was goed voor een double-double: 15 punten en 12 rebounds. Van der Keijl kwam bij Lions uit op 16 punten en 15 rebounds.

Het is voor Grasshoppers de derde keer in de clubhistorie dat het de basketbalbeker wint. Eerder lukte dat al in 2018 en 2022.

Succes rolstoelbasketballers DeVeDo

In het rolstoelbasketbal ging de beker naar DeVeDo. De club uit Ermelo versloeg in de finale R.B.V.M uit Middelburg met 64-59. Fabian Jansen was met 20 punten topscorer bij de bekerwinnaar.