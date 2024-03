KNVB wijst naar clubs voor beter salaris voetbalsters: 'Wij steken er al geld in'

Spee snapt het gevoel van de voetbalsters volledig. "Ik heb ook veel sympathie voor wat ze zeggen. Het is op dit moment niet zo dat het vrouwenvoetbal lucratief is. Maar ik hoop dat het er zo snel mogelijk van komt."

'Bereid om te investeren, maar het is nu aan de clubs'

Maar op (meer) steun van de KNVB hoeven de speelsters in de eredivisie dus niet te rekenen. "Wij steken er al geld in. Wij doen meer dan we op economische gronden zouden moeten doen. Maar wij kunnen die betere betaling niet voor elkaar krijgen, we zijn namelijk een non-profitorganisatie. Wij houden echt geen geld over."

De bondsvoorzitter zegt dat de bal nu bij de clubs ligt. "Wij zijn best bereid om te investeren in het vrouwenvoetbal. We waren ook de eerste bond in Europa die vergoedingen voor de nationale teams, mannen en vrouwen, gelijk hebben gesteld Ook dat kost geld. Maar als het gaat om clubvoetbal, is het nu aan clubs om dat te doen."