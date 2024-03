Griekspoor knokt zich in drie sets naar derde ronde masterstoernooi Miami

Bij het masterstoernooi in Miami is Tallon Griekspoor doorgedrongen tot de derde ronde. Hij versloeg de Amerikaan Alex Michelsen in drie sets: 7-6 (5), 6-7 (7), 6-4.

Griekspoor liep met twee lovegames op rij uit naar 5-3, maar verspeelde zijn voorsprong, net als even later toen hij bij 6-5 voor winst van de eerste set serveerde. Wel won Griekspoor (ATP-26) de tiebreak van de plots wat nerveuze Michelsen, een van de vier tieners in de top-100 (ATP-73).

De Nederlander sloeg twee dubbele fouten op rij toen hij in de tweede tiebreak bij 6-5 voor de wedstrijd serveerde. Hij verloor de set, maar kreeg de 19-jarige Amerikaan daarna alsnog op de knieën door agressiever te gaan spelen.

Van de Zandschulp en Rus al klaar

Voor Botic van de Zandschulp viel vrijdag het doek in de tweede ronde. Hij was niet opgewassen tegen de als veertiende geplaatste Ugo Humbert. De Fransman won na bijna anderhalf uur met 6-4 6-3.

Ook voor Arantxa Rus was de tweede ronde het eindstation. De nummer 57 van de wereld verloor in drie sets van de Française Océane Dodin (6-4 3-6 6-3).