Willem II maakt geen fout in eerste divisie en kan promotie ruiken

Al binnen 20 minuten kon het publiek in Tilburg juichen. Opnieuw was het Jeredy Hilterman die Willem II op voorsprong zette met een knappe stift. De spits was in de vorige speelronde ook al tweemaal trefzeker en bracht zijn seizoenstotaal op 13 treffers.

Een tijd bleef VVV in de wedstrijd, maar vlak na rust kreeg het toch de 2-0 tegen. Het was Rick Ketting, verdediger van de Venlonaren, die de bal ongelukkig in eigen doel schoot na een voorzet van de rechterkant.

In het restant van de wedstrijd kwam Willem II niet meer in de problemen. Geroutineerd trokken de Tilburgers de zege over de streep, waarmee ze zichzelf weer een duel dichter bij de eredivisie brachten.

Ould-Chikh weer trefzeker van grote afstand

Op voorhand leek het duel tussen Roda JC en NAC Breda het mooiste affiche, aangezien beide ploegen nog volop meedoen voor directe promotie. Roda JC stond voorafgaand aan het duel op de tweede plek die recht geeft op directe promotie naar de eredivisie.

In die hete strijd om de tweede plek wordt Roda al het hele seizoen geholpen door middenvelder Walid Ould-Chikh, die het scoren van afstand tot zijn specialiteit heeft gemaakt. Ook zaterdag was het weer raak: Ould-Chikh zette de Limburgers op voorsprong met een loepzuiver schot van ver buiten het strafschopgebied.

Niet veel later scoorde ook NAC met de eerste de beste mogelijkheid in de wedstrijd. De IJslandse spits Elias Mar Omarsson kon van dichtbij binnenwerken na voorbereidend werk van Arjan van der Heide.

In de tweede helft stelde Roda uiteindelijk orde op zaken. Spits Maximilian Schmid, die in 2024 nog niet had gescoord, bracht zijn ploeg niet lang na rust de 2-1 voorsprong. De beslissing viel na 73 minuten, toen Lennerd Daneels de 3-1 binnenknalde voor de Kerkradenaren.