Duizenden postpakketten met drugs de grens over, hoe kan dat (minder)?

Met hele 'snoeppotten' tegelijk gaan ze soms naar het buitenland. Naar schatting 9000 postpakketjes met cocaïne, xtc, speed of crystal meth worden maandelijks vanuit Nederland verstuurd, meldt NRC. En het lijkt alleen maar meer te worden. Buitenlandse overheidsdiensten maken overuren om de drugs op te sporen en willen dat Nederland meer doet om de pakketjes te onderscheppen. Maar zo makkelijk is dat niet.

Vooral in Australië zijn ze bezorgd over de illegale postorderdrugs. De douane houdt daar standaard ieder postpakket uit Nederland tegen voor controle. Volgens het Openbaar Ministerie is de handel met Azië eveneens in opkomst en gaat er ook veel drugs per post naar andere landen in de EU, het Verenigd Koninkrijk en Amerika.

Daan van der Gouwe, drugsonderzoeker bij het Trimbos-instituut, herkent de geluiden. Het probleem van de drugspost speelt al jaren en hij krijgt er op conferenties vaak vragen over van buitenlandse collega's. "Soms zijn het bijna persoonlijke aanvallen, over wat we doen tegen die handel."

Hij wijst erop dat Nederland nou ook weer niet het enige land is van waaruit veel drugs wordt verzonden. Dat gebeurt ook veel vanuit het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, en Duitsland. En binnen Nederland wordt drugs maar weinig via internet besteld, blijkt uit onderzoek van het instituut. "We vragen aan mensen die drugs willen laten testen waar ze het gekocht hebben, en maar 5 procent koopt het online."