België speelt gelijk tegen Ierland, goal na zeven seconden bij Oostenrijk

België en Ierland zijn in een oefeninterland in een winderig Dublin niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel. Na een halfuur spelen kreeg de 19-jarige Evan Ferguson de uitgelezen kans om de score te openen voor Ierland, maar zijn strafschop werd gekeerd door keeper Matz Sels.

België speelde bepaald niet met de sterkste opstelling. Doelman Thibaut Courtois raakte onlangs opnieuw geblesseerd, terwijl ook Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne kampen met lichte blessures. Mede daardoor was er wel ruimte voor voormalig Vitesse-spits Loïs Openda en PSV'er Johan Bakayoko.

Moeizame wedstrijd Bakayoko

Bakayoko mocht het vanaf de aftrap laten zien. De PSV-aanvaller maakte een gretige indruk en probeerde het met verschillende dribbels, maar werd vaak tegen de grond gewerkt door zijn directe tegenstander Robbie Brady. Hij mocht daarnaast de Belgische corners nemen, maar wist hiermee amper teamgenoten te bereiken.

De belangrijkste wapenfeiten van Bakayoko waren een schot in de eerste helft dat ruim over ging en een handige kopbal in de tweede helft, waarmee hij Openda een schotkans bood. Tot goals of assists leidde het niet, en na iets meer dan een uur spelen werd hij gewisseld.