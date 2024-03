Meesterpianist Maurizio Pollini (82) overleden

De Italiaanse meesterpianist Maurizio Pollini is op 82-jarige leeftijd overleden, meldt theater La Scala in Milaan.

Pollini, die ook dirigeerde, gold als een van de grote pianisten van zijn generatie. Hij speelde muziek van de grote componisten uit de achttiende en negentiende eeuw zoals Mozart, Beethoven, Schubert en Chopin. Ook was hij thuis in in het repertoire van Schoenberg en Webern en van andere eigentijdse componisten.

Pollini won in 1960 als 18-jarige het prestigieuze Chopin-concours in Warschau. Pianolegende Arthur Rubinstein, die de jury voorzat, zei toen over Pollini "dat hij beter speelt dan ieder van ons". De jonge Pollini bekwaamde zich verder bij een andere grote naam, zijn landgenoot Arturo Benedetti Michelangeli.

In zijn lange carrière gaf Pollini over de hele wereld recitals, ook in Nederland was hij vaak te gast. Hij maakte talloze plaatopnames die vaak in de prijzen vielen. Pollini werd beschouwd als een perfectionist, met een glasheldere, intense manier van spelen.