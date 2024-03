Judoka Van Dijke pakt zilveren medaille op Grand Slam Tbilisi

Judoka Sanne van Dijke heeft op het grandslamtoernooi in het Georgische Tbilisi een zilveren medaille behaald. De nummer één van de wereld in de klasse tot 70 kilogram verloor zaterdag in de finale op ippon van Barbara Matic, de Kroatische nummer twee van de mondiale ranglijst.

De 28-jarige Van Dijke bereikte de eindstrijd door de Australische Aoife Coughlan in de halve finale te verslaan. Dat deed ze met waza-ari, na ippon de hoogste score in de sport.

In de partijen daarvoor had de tweevoudig Europees kampioene al afgerekend met Martina Esposito uit Italië, de Zweedse Ida Eriksson en Anka Pogacnik uit Slovenië.

In de klasse tot 63 kilogram veroverde Joanne van Lieshout ook een medaille. Ze won de strijd om het brons van de Kosovaarse Laura Fazliu. Het was voor de 21-jarige al de vijfde grandslammedaille, allemaal brons.

De andere Nederlanders, Hilde Jager en Geke van den Berg, grepen in de hoofdstad van Georgië naast eremetaal.

Brons voor Tsjakadoea

Vrijdag pakte de Nederlandse Tornike Tsjakadoea, die Georgische roots heeft, voor de vijfde keer in zijn loopbaan een bronzen medaille op een grandslamtoernooi.