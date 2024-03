Monsterzege Bloemendaal op HDM, Kampong in hagelbui langs Den Bosch

Bloemendaal maakte in het derde kwart 'slechts' één doelpunt, dat op naam kwam van Teun Beins. Toch was de scoringsdrift bij de thuisploeg nog niet helemaal gaan liggen, want in het laatste kwart kwamen er nog twee goals bij, van Tobias Bovelander en Casper van Loon.

HDM deed nog iets terug en maakte via Rick van den IJssel nog de 9-2.

Hagel bij Kampong

Het duel tussen Kampong en Den Bosch kwam wat moeizamer op gang. Het eerste doelpunt viel daar in het tweede kwart. Duco Telgenkamp zette thuisploeg Kampong met een snoeiharde backhand op 1-0. Jip Janssen maakte vervolgens de 2-0 en de 3-0, beide uit een strafcorner.