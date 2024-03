Australiërs Piastri of Ricciardo op podium in thuisrace? 'Alleen met gigamazzel'

Een jaar geleden stond Ricciardo op het circuit in Albert Park letterlijk langs de lijn. Afgeserveerd door McLaren, opgevist door Red Bull Racing, als reserverijder. Bij McLaren moest hij na een paar flutseizoenen plaatsmaken. Uitgerekend voor aanstormend talent Piastri.

Ricciardo's roots liggen in Perth, bijna 3.000 kilometer verderop; Piastri (22) maakte daarentegen als kind al meters in Albert Park. "Ik groeide hier op, een minuut of tien van het circuit. In deze omgeving leerde ik karten, hier zag ik in 2015 voor het eerst een grand prix en stond ik op de startopstelling als gridkid. Meedoen in een F1-race op deze plek is een privilege."

Pijn van vorig jaar

Piastri straalt, maar Ricciardo heeft gemengde gevoelens. De nare smaak van de vorige editie moet worden weggespoeld. "In 2023 was dit de eerste race die ik vanaf de pitmuur meemaakte", blikt hij terug. "Het deed pijn. Vooral het moment dat de auto's voor het eerst uit de garages rolden. Dat wil je als coureur liever niet meemaken. Het motiveerde me wel om te knokken."

Ricciardo greep in de zomer zijn kans toen zusterteam AlphaTauri Nyck de Vries wegens tegenvallende resultaten aan de kant zette. En nu is hij terug voor een volledig seizoen bij Red Bulls tweede renstal, die tegenwoordig als RB (Racing Bulls) door het leven gaat.