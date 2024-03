Israëliërs gefrustreerd over Rode Kruis: “Ze doen te weinig om de gijzelaars te helpen”

Nog steeds zitten er 134 Israëlische gijzelaars vast in Gaza. Het is onduidelijk hoe het met hen gaat en wie er nog in leven is. Familieleden en vrienden maken zich grote zorgen over de gezondheid van hun geliefden en wekelijks zijn er demonstraties tegen de regering omdat ze vinden dat die te weinig doet om de gijzelaars vrij te krijgen.

Maar de woede richt zich niet alleen op de Israëlische regering. Ook het Rode Kruis ligt in Israël onder vuur. Ze vinden dat de hulporganisatie veel te weinig doet om de gijzelaars te kunnen bezoeken en medische hulp te verlenen.

De 20-jarige stiefzoon van Doron Zexer is een van de gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. Dexer is op een bijeenkomst in een het centrum van Tel Aviv, op een plein dat men tegenwoordig het 'gijzelaarsplein' noemt. Dagelijks komen daar honderden mensen samen om actie te voeren, hun steun te betuigen of troost te vinden. "Het Rode Kruis heeft nog niks gedaan voor de gijzelaars, ze hebben ze niet een keer bezocht.", zegt Dexer. "Ik denk echt dat ze veel meer kunnen doen om die mensen te helpen."

Taxiservice

Alleen de gijzelaars die worden vrijgelaten komen nu bij het Rode Kruis terecht. De hulporganisatie neemt ze over van Hamas, en vervoert ze vervolgens naar Israël. Daarom noemen veel Israëliërs het Rode Kruis spottend "de taxiservice van Hamas". Ook Zexer denkt er zo over. "Het enige dat ze doen is de gijzelaars naar Israël rijden. Maar daar hebben we het Rode Kruis niet voor nodig", zegt hij.

Sarah Davies is de woordvoerder van het Rode Kruis in Jeruzalem en zegt dat de hulporganisatie doet wat het kan, maar dat ze nu eenmaal afhankelijk zijn van Hamas. "Wij hebben een deal tussen Israël en Hamas nodig om meer te kunnen doen. Er zijn veel uitdagingen, het is een conflictgebied en we weten niet waar de gijzelaars worden vastgehouden. We kunnen niet zomaar een deur intrappen of dingen doen die de gijzelaars mogelijk alleen verder in gevaar brengen", zegt Davies.

Maar veel mensen op het plein geloven niet dat het Rode Kruis alles op alles zet. Sommigen denken zelfs dat antisemitisme de reden is dat de hulporganisatie nog niet bij de gijzelaarsis geweest. Een vrouw die haar steun komt betuigen zegt: "Ik geloof niet dat ze doen wat ze kunnen. Ze doen niks en ik denk dat het is omdat wij Joods zijn, omdat wij Israël zijn. Ik geloof niet wat ze zeggen." Ook Dexer denkt er zo over: "Het is antisemitisme, omdat het gaat om Joodse mensen. Dat is de enige reden dat ze nog steeds niet bij de gijzelaars zijn geweest."

Gesprekken met Hamas

Hagai Levine is het hoofd van het medische team van de organisatie die zich inzet voor de gijzelaars. Hij begrijpt wel dat het Rode Kruis niet zomaar naar de gijzelaars kan, maar denkt wel dat de organisatie meer kan doen. "Ze zijn natuurlijk neutraal hierin en dat respecteren wij. Maar het is ook hun taak om zich uit te spreken over de situatie. Ook over het schenden van humanitaire wetten door Hamas", zegt Levine.

Maar het Rode Kruis is voorzichtig met zulke uitspraken, want de hulporganisatie is zelf ook direct in gesprek met Hamas om te kijken wat er mogelijk is. "Ik kan niet ingaan op de inhoud van die gesprekken, maar achter de schermen doen we ons best", zegt Davies. "We zijn in Qatar en praten met Hamas. Maar wij weten uit ervaring dat het beter is om die inhoudelijke informatie niet te delen. We snappen de frustratie bij familie en vrienden van de gijzelaars daarover wel, die willen meer transparantie. Maar we doen echt wat we kunnen."