CDA-leider Bontenbal: vrijheid niet in goede handen bij populisten

CDA-leider Bontenbal vindt dat vrijheid niet in goede handen is bij populistische partijen zoals de PVV. "Populisten zeggen voor mensen op te willen komen, maar ondermijnen de rechtsstaat die mensen juist beschermt", zei hij op het CDA-congres in de aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen in juni. Volgens Bontenbal is de definitie van vrijheid van partijen zoals de PVV "niets anders dan lekker doen waar je zelf zin in hebt".

In zijn toespraak ging Bontenbal uitgebreid in op partijen die de Europese Unie vooral zien als een "economisch" project. Die partijen zouden niet bereid zijn om iets te doen of te laten voor het beschermen van de vrijheid.

De CDA-leider verwees naar de Russische oorlog tegen Oekraïne. Volgens hem moet Oekraïne met zoveel mogelijk middelen en wapens geholpen worden. De PVV voelt daar niets voor, zei Bontenbal. "Vrijheid betekent bij hen niets meer dan vrijblijvendheid en onverschilligheid."

Egoïsme

De CDA-leider stelt dat polarisatiepolitiek in Nederland ruim baan krijgt nu de PVV in een nieuw kabinet gaat meeregeren. Hij waarschuwt dat kiezers bedrogen kunnen uitkomen.

"Populisten zeggen de Nederlander op één te zetten, maar in feite zetten ze het egoïsme op de eerste plek." Het CDA wil ook niet dat partijgenoten toetreden tot een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB.

Wereldoorlogen

Het CDA vindt dat Europa veel meer is dan een economische project en zegt dat de Europese samenwerking ooit is gestart om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. "De EU is meer dan een interne markt, ze is allereerst een gemeenschap met gedeelde waarden."