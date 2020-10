Strand Larsen laat zon schijnen voor FC Groningen in Sittard

Met zijn eerste eredivisiegoals in dienst van FC Groningen heeft Jørgen Strand Larsen zijn waarde bewezen in het duel met Fortuna Sittard. In Limburg werd het, mede door twee treffers van de Noor, 3-1.

In zijn eerste vijf competitiewedstrijden bleef Strand Larsen droog staan, maar in het zuiden van het land was hij met name in de eerste helft op dreef. Twee keer op aangeven van Bart van Hintum sloeg de 20-jarige Noor koelbloedig toe.

Groningen, zonder de met lichte klachten kampende Arjen Robben, domineerde en had voor rust de score verder op kunnen voeren. Fortuna-keeper Alexei Koselev voorkwam erger met enkele reddingen.