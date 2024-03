Van de Donk draagt met assist bij aan zege Lyon, City wint ondanks eigen goal Casparij

Spannender was het zaterdag in de Engelse Women's Super League, waar Manchester City de stadsderby tegen United met 3-1 won. Door de zege heeft City de koppositie in ieder geval voor één dag overgenomen van Chelsea, dat zondag op bezoek gaat bij het laaggeplaatste West Ham United.

Tweestrijd

City (waar Jill Roord en Kerstin Casparij deel uitmaken van de selectie) is in de race om het landskampioenschap verwikkeld in een tweestrijd met Chelsea, waar Aniek Nouwen onder contract staat. Zowel Roord als Nouwen komt dit seizoen niet meer in actie door een kruisbandblessure.

In het Etihad-stadion zagen 40.000 toeschouwers hoe City met een 2-0 voorsprong ging rusten en die marge dertig tellen na de hervatting uitbreidde. United maakte de eretreffer dankzij een eigen doelpunt van Oranje-international Casparij, die een voorzet van richting had veranderd.