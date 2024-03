Koploper Twente laat punten liggen, Ajax-vrouwen terug in titelstrijd

Champions League live bij de NOS

De return van de kwartfinale tussen Ajax en Chelsea (woensdag 27 maart in Londen) is live te zien bij de NOS op televisie, NOS.nl en in de NOS-app.

Het duel begint om 21.00 uur en wordt uitgezonden op NPO 3. De voorbeschouwing is op dezelfde zender te zien en begint een half uur eerder, om 20.30 uur. De wedstrijd is ook live te beluisteren in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Niet in de gelegenheid om te kijken of luisteren? De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.