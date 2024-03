Ajax-vrouwen spoelen Chelsea-teleurstelling weg met thuiszege op PEC

Kort na rust had de Ajax-spits haar hattrick te pakken. Ze had na de lage voorzet van Chasity Grant de hoek voor het uitzoeken en maakte haar achttiende competitiedoelpunt van het seizoen, eentje minder dan Fortuna Sittard-goalgetter Tessa Wullaert. De Belgische was vrijdag tegen Telstar (0-8) goed voor een heuse zevenklapper.

Boogbal

PEC beet daarna even van zich af. De 17-jarige Bo van Egmond omspeelde keepster Regina van Eijk, maar had zich in een te lastige hoek laten manoeuvreren. Een schot van Naomi Hilhorst eindigde in de armen van Van Eijk, die ook in actie moest komen bij een inzet van de nog net 16-jarige Zoë Zuidberg.

De eretreffer kwam er uiteindelijk toch dankzij Sterre Kroezen, die de iets voor haar doel staande Van Eijk van grote afstand verraste met een boogbal. De 18-jarige invalster had zelfs ook de 3-2 op haar schoen, maar wachtte te lang met schieten. Kay-Lee De Sanders kon met een sliding ingrijpen, maar Kroezen liep daarbij wel een op het oog pittige enkelblessure op.

De aansluitingstreffer kwam er alsnog via een eigen doelpunt van Sherida Spitse kort voor tijd, maar verder liet de thuisploeg het niet komen.