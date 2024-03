Vanavond op tv: De rol van IS bij de aanslag in Rusland • Het CDA-congres • Steeds meer kelders onder water

Hoe konden de terroristen zo hard toeslaan in Rusland?

Het dodental als gevolg van de aanslag op een concertzaal in een voorstad van Moskou is opgelopen naar 133. IS claimt de aanslag, maar Poetin legt in een toespraak ook een link met Oekraïne, dat betrokkenheid ontkent.

Waarom zwijgen de Russen over Islamitische Staat? En hoe hebben de terroristen, met wortels in Afghanistan, zo hard kunnen toeslaan in Rusland? We vragen het onder meer aan The International Centre for Counter-Terrorism in Den Haag. Het laatste nieuws krijgen we van correspondent Geert Groot Koerkamp.