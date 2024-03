Bijna honderd mensen opgepakt bij actie XR op Eindhoven Airport

De politie heeft vanmiddag bijna honderd actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt op Eindhoven Airport.

Aan het begin van de middag werden al 31 mensen aangehouden die via het hek probeerden op het luchthaventerrein te komen. Om 15.15 uur begon de politie met het een-voor-een wegdragen en arresteren van ruim zestig actievoerders uit de aankomst- en vertrekhal. Buiten werden ze met bussen naar een politiebureau overgebracht.

De actie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport begon om 11.30 uur. De actiegroep eist halvering van het aantal 'gewone' vluchten (dat zijn er nu ruim 40.000 per jaar) en volledige stopzetting van het vliegverkeer met privéjets. De meeste actievoerders zaten binnen in de aankomst- en vertrekhal, waar ze urenlang protestliederen zongen en leuzen scanderen. Aanvankelijk werd die actie gedoogd, ook omdat het vliegverkeer geen hinder ondervond. Maar om 15.15 uur grepen politie en marechaussee in, op last van burgemeester Dijsselbloem. Een aantal actievoeders had zich vastgelijmd. De demonstranten boden verder geen weerstand. "Het is wat het is", zei een actievoerder tegen Omroep Brabant.

Gevolgen voor vliegverkeer

Hoewel de actie geen gevolgen had voor het vliegverkeer, had een aantal maatschappijen uit voorzorg vluchten verplaatst of geannuleerd. Vliegmaatschappij Wizz Air had vluchten verplaatst naar de ochtend. Transavia heeft vier vluchten voor vandaag geschrapt. Ryanair heeft volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport vooralsnog geen vluchten gewijzigd.

Vorig jaar was er op Eindhoven Airport ook een demonstratie van Extinction Rebellion. Toen lukte het actievoerders om het hek door te knippen en het vliegveld op te lopen. Die dag werden er 104 klimaatactivisten opgepakt.