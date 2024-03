Protest tegen plan voor hergebruik SS-gevangenis in Vught

De Tweede Kamer wil de voormalige bunkergevangenis van concentratiekamp Vught verbouwen tot een zwaarbeveiligd complex voor topcriminelen. Dit tot ongenoegen van experts, die daarover aan de bel trekken in een brief aan demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming. "Dit gebouw zou nooit meer een detentiefunctie moeten krijgen."

Hoogleraar Erfgoed van de oorlog Rob van der Laarse is een van de zeven experts die de brief hebben opgesteld. Hij benadrukt dat juist deze bunker "zo iconisch" is. "Deze gevangenis was dé plek waar het verzet geëxecuteerd werd. Dan is het toch buitengewoon vreemd dat we nu juist op die plek zwaarbewaakte gevangenen willen gaan vasthouden?"

Ook directeur Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught reageert verbaasd. "Een meerderheid van de Tweede Kamer moet hebben ingestemd vanuit onwetendheid", denkt hij.

Bunkerdrama

Van den Eijnde vertelt over het 'bunkerdrama', waarbij 74 vrouwelijke gevangenen in januari 1945 's nachts gezamenlijk werden opgesloten in één cel. Tien vrouwen overleefden die nacht niet. "We moeten niet vergeten dat elke cel in deze gevangenis een afgrijselijke geschiedenis met zich meedraagt", zegt de directeur. Slechts één keer in de vijf jaar kan dit bunkerdrama herdacht worden, omdat dit gebouw - Rijksmonument unit 1 - op het terrein van de penitentiaire inrichting Vught staat.