Geen vierde kristallen bol: Gut-Behrami grijpt op afdaling naast wereldbeker

Alpineskiester Lara Gut-Behrami heeft in de wereldbeker op de afdaling naast de eindzege gegrepen. De 32-jarige Zwitserse nam in de laatste race van het seizoen te veel risico's en eindigde als zeventiende, waarna haar Oostenrijkse concurrente Cornelia Hütter haar voorbijstreefde in het klassement.

Op de zonovergoten piste in het Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm maakte Hütter met een solide run een achterstand van 72 punten ruimschoots goed. Voor Hütter (31), die voor aanvang van de slotrace op de vierde plek in het klassement stond, is het de eerste grote titel in haar carrière.

Gut-Behrami behaalde tijdens de Winterspelen van 2022 in Peking een bronzen medaille op de afdaling. Tevens is ze regerend olympisch kampioene op de Super G.

Triomf

Op de Super G pakte Gut-Behrami vrijdag wel de eindzege in het wereldbekerklassement. Het was haar derde triomf van dit seizoen. Ook voor de winst in het algemene klassement en op de reuzenslalom mocht ze een kristallen bol in ontvangst nemen, de bijbehorende trofee.

De afdaling in Saalbach was niet alleen de laatste wedstrijd voor de vrouwen dit seizoen, het was ook de allerlaatste in de carrière van de Ragnhild Mowinckel. De Noorse (31) won eind januari nog de wereldbeker afdaling in Cortina d'Ampezzo en maakte een maand geleden bekend te gaan stoppen.

Op de Olympische Spelen van Pyeongchang in 2018 kende Mowinckel haar mooiste momenten met zilveren medailles op reuzenslalom en de afdaling.

Zondag wordt het skiseizoen afgesloten door de mannen. Zij komen dan ook in actie op de afdaling in Oostenrijk.