Rusland pakt 11 mensen op voor betrokkenheid aanslag Moskou

De Amerikaanse ambassade in Rusland had eerder deze maand Amerikanen gewaarschuwd dat ze bepaalde plekken waar veel mensen samenkomen moesten mijden vanwege de kans op aanslagen. Een bron bij de Russische inlichtingendienst bevestigt aan RIA Novosti dat er inderdaad informatie is ontvangen uit de VS over de voorbereiding van terroristische aanslagen in Moskou. Maar die informatie bevatte geen details, aldus de bron.

Hubert Smeets van het Kennisplatform 'Raam op Rusland', is verbaasd dat Rusland de aanslag niet heeft voorkomen, maar na zo'n 14 uur wel al alles zegt te weten over de schuldigen en de mogelijke connectie met Oekraïne: