Poetin legt link tussen aanslag Moskou en Oekraïne, Kyiv ontkent stellig

De Russische president Poetin noemt de aanslag in een concerthal in Moskou "een barbaarse terroristische daad". In een toespraak op de Russische televisie zei hij dat alle betrokkenen bij de aanval zijn gearresteerd en dat ze zullen worden gestraft. Hij heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd.

Of de mensen die zijn opgepakt inderdaad de aanslagplegers zijn, is niet duidelijk. Bewijsmateriaal dat de bewering ondersteunt, is niet door de Russische autoriteiten geleverd.

Poetin legde in zijn toespraak een verband tussen de aanslagplegers en Oekraïne, zoals Russische staatsmedia al eerder deden. Volgens hem waren de terroristen na de aanslag op weg naar Oekraïne en was dat land van plan de grens voor hen open te stellen.

De Oekraïners hebben de bewering van Poetin meteen tegengesproken. Gisteravond zei Kyiv meteen dat het niets met de aanslag in Moskou te maken heeft. In de loop van de avond werd de terreurdaad door Islamitische Staat opgeëist. Poetin zei in zijn toespraak niets over deze claim.

'Terroristen gearresteerd'

Eerder vandaag meldde de Russische veiligheidsdienst FSB dat vier terroristen die direct betrokken waren bij de aanslag zijn opgepakt in de regio Brjansk, 370 kilometer ten zuidwesten van Moskou. In totaal zouden er elf verdachten zijn gearresteerd.

Het Russische staatspersbureau Ria Novosti deelde een foto van de witte Renault waarin de aanslagplegers gevlucht zouden zijn. De foto zou genomen zijn in de regio Brjansk, op 370 kilometer ten zuidwesten van Moskou: